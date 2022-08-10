На випадок НС. Влада оновить план евакуації та реагування на ЗАЕС

Що вирішили

Відомо, що це питання обговорили на засіданні обласної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням керівника ОВА Олександра Старуха.

"Ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації, навіть найгіршої. Краще у цьому випадку проявляти надлишкову пильність, ніж допустити ризики через недбалість. Саме тому слід якомога швидше переглянути та привести до ладу усі плани евакуації, перевірити наявність засобів захисту наших жителів. Саме через непередбачуваність нашого ворога ми маємо невідкладно опрацювати дієві плани, з реальними точками евакуації, усіма засобами та транспортом. В наших умовах час - це життя, - підкреслив Старух.

В ОВА наголошують, що наразі через провокації загарбників та навмисних обстрілів з їх боку Запорізької АЕС пошкоджено електромережі, а внаслідок обстрілів станція працює з ризиком виникнення аварійних ситуацій та пожеж.

Там пояснюють, що через потенційну небезпеку є нагальна потреба вжиття заходів щодо зменшення можливих наслідків техногенної небезпеки, пов’язаної з ситуацією на Запорізькій АЕС.

Зокрема, йдеться про проведення уточнення сил та засобів, які можливо будуть залучатися до ліквідації наслідків НС (пожежні підрозділи, медичний персонал, національна поліція тощо), уточнення Плану евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення на випадок загрози виникнення або виникнення аварії на АЕС з урахуванням дії воєнного стану та оперативної обстановки.

Також під час обговорення було розглянуто питання створення резерву спеціалізованих препаратів, які частково допоможуть людям захистити себе від найгірших наслідків можливого опромінення.



"Комісія одноголосно погодилась з необхідністю оновлення планів, які тепер будуть адаптовані до сучасних умов", - резюмували в ЗОВА.

Кого евакуюватимуть?

Зазначимо, як розповив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, у разі катастрофи на ЗАЕС евакуації підлягають 275 тисяч осіб з 50-кілометрової зони. Це жителі Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Масштаби у разі катастрофи

Тим часом в Україні визначили наслідки можливої катастрофи на Запорізькій АЕС. Там попереджають, що вона буде в десять разів потужніша, ніж Чорнобильська в 1986 році.

Чи є ядерна загроза зараз?

Нагадаємо, як заявили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) у відповідь на останні атаки ЗАЕС російськими окупантами, наразі ядерної загрози на станції після останніх обстрілів немає. Однак фіксуються пошкодження.

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