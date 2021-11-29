UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В случае вторжения России в Украину боевые действия будут вестись и в Черном море, - Кулеба

Автор: Сергей Пышкин

В случае вторжения Российской Федерации, военные действия будут происходить и в Черном море. Черноморские партнеры также должны быть обеспокоены планами агрессора, как и Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море", - заявил Кулеба.

По словам министра, Румыния и черноморские партнеры, по его мнению, должны быть обеспокоенными из-за планов Российской Федерации, не меньше Украины. В то же время они должны прилагать все усилия для сдерживания агрессии со стороны оккупанта.

"Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены к сдерживанию России, как и мы. Это наша общая проблема", - добавил Кулеба.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжение России в страну.

Между тем секретарь СНБО Данилов отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в победу России в случае вторжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба