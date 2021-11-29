У разі вторгнення Росії в Україну бойові дії будуть вестися і в Чорному морі, - Кулеба

У разі вторгнення Російської Федерації, військові дії відбуватимуться й в Чорному морі. Чорноморські партнери також повинні бути стурбованими планами агресора, як і Україна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.
"Потенційна військова операція, зроблена Росією, включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі", - заявив Кулеба.
За словами міністра, Румунія й чорноморські партнери, на його думку, повинні бути стурбованими через плани Російської Федерації, не менше за Україну. Водночас вони повинні докладати зусилля для стримування агресії з боку окупанта.
"Тому Румунія та інші чорноморські партнери, на наш погляд, повинні бути так само стурбовані планами Росії, як і Україна, і бути прихильні до стримування Росії, як і ми. Це наша спільна проблема", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, чому західні партнери України заговорили про пряме вторгнення Росії в країну.
Тим часом секретар РНБО Данілов відзначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.
Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить у перемогу Росії у разі вторгнення.