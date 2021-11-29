У разі вторгнення Росії в Україну бойові дії будуть вестися і в Чорному морі, - Кулеба

"Потенційна військова операція, зроблена Росією, включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі", - заявив Кулеба.

За словами міністра, Румунія й чорноморські партнери, на його думку, повинні бути стурбованими через плани Російської Федерації, не менше за Україну. Водночас вони повинні докладати зусилля для стримування агресії з боку окупанта.

"Тому Румунія та інші чорноморські партнери, на наш погляд, повинні бути так само стурбовані планами Росії, як і Україна, і бути прихильні до стримування Росії, як і ми. Це наша спільна проблема", - додав Кулеба.