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В случае вторжения России в Украину боевые действия будут вестись и в Черном море, - Кулеба

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 19:44
В случае вторжения России в Украину боевые действия будут вестись и в Черном море, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В случае вторжения Российской Федерации, военные действия будут происходить и в Черном море. Черноморские партнеры также должны быть обеспокоены планами агрессора, как и Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море", - заявил Кулеба.

По словам министра, Румыния и черноморские партнеры, по его мнению, должны быть обеспокоенными из-за планов Российской Федерации, не меньше Украины. В то же время они должны прилагать все усилия для сдерживания агрессии со стороны оккупанта.

"Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены к сдерживанию России, как и мы. Это наша общая проблема", - добавил Кулеба.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжение России в страну.

Между тем секретарь СНБО Данилов отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в победу России в случае вторжения.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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