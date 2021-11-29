В случае вторжения России в Украину боевые действия будут вестись и в Черном море, - Кулеба
В случае вторжения Российской Федерации, военные действия будут происходить и в Черном море. Черноморские партнеры также должны быть обеспокоены планами агрессора, как и Украина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.
"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море", - заявил Кулеба.
По словам министра, Румыния и черноморские партнеры, по его мнению, должны быть обеспокоенными из-за планов Российской Федерации, не меньше Украины. В то же время они должны прилагать все усилия для сдерживания агрессии со стороны оккупанта.
"Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены к сдерживанию России, как и мы. Это наша общая проблема", - добавил Кулеба.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжение России в страну.
Между тем секретарь СНБО Данилов отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в победу России в случае вторжения.