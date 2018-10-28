Росія розгорнула у Калінінграді новітні комплекси "Самарканд"

Фото: комплекс "Самарканд" (mil.ru)

Всього в країні розгорнули не менше 13 таких комплексів

Міністерство оборони Російської Федерації розгорнуло в Калінінграді комплекси радіоелектронної боротьби "Самарканд". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що за інформацією російської системи державних закупівель, у Росії розгорнули не менше 13 комплексів "Самарканд" в Архангельській, Калінінградській, Московській, Мурманській, Нижегородській областях, Краснодарському і Приморському краї, а також у Єврейській автономній області та Білорусі. Також повідомляється, що російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу та його характеристики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу з боку Російської Федерації. Зокрема, генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що не вірить у появу нових станцій ядерної зброї в Європі після виходу США з ядерної угоди з Росією.

Відзначимо, минулого тижня Росія пригрозила США військовими заходами у відповідь на розрив договору про ракети середньої і малої дальності (РСМД).