В случае внешней агрессии Беларусь превратится в единую военную базу с РФ, - Лукашенко

Сейчас, по его словам, на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.

"Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая - база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы" - пояснил он.

На них служат примерно 30-40 человек.

"Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (западных стран - ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - заявил Лукашенко.

Он утверждает, что вопрос о потере независимости Беларуси или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений не стоит.

В то же время, по мнению Лукашенко, никто не сможет помешать строительству будущего двух народов.