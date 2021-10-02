У разі зовнішньої агресії Білорусь перетвориться на єдину військову базу з РФ, - Лукашенко

Зараз, за його словами, на території республіки немає жодної іноземної бази, крім двох баз Росії цивільного призначення.

"Це база з радянських часів, в Радянському Союзі була побудована, для раннього виявлення пуску ядерних ракет з вашої території. І друга - база зв'язку, за допомогою якої російські збройні сили здійснюють зв'язок зі своїм флотом в Атлантиці. Ось і всі бази" - пояснив він.

На них служать приблизно 30-40 осіб.

"Якщо потрібно, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії, військову базу для того, щоб протистояти вашій (західних країн - ред.) агресії. Якщо раптом ви на це зважитеся, або окремі сусідні держави. Ви це маєте чітко розуміти", - заявив Лукашенко.

Він стверджує, що питання про втрату незалежності Білорусі або її входження до складу Росії на порядку денному двосторонніх відносин не стоїть.

Водночас, на думку Лукашенка, ніхто не зможе перешкодити будівництву майбутнього двох народів.