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У Путина исключают объединение Беларуси и РФ: никто об этом не говорит

Новина українською → Москва, Вторник 30 марта 2021 11:52
У Путина исключают объединение Беларуси и РФ: никто об этом не говорит Фото: Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

На сегодня нет планов по объединении Беларуси с Российской Федерацией. Стороны продолжают углубленную интеграцию в обоюдных интересах.

Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль реально не рассматривает вхождение Беларуси в состав России.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что пока согласовывается набор дорожных карт, по которым будет углубляться интеграция.

"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов к реальной интеграции с Москвой, но без принуждения.

А посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев говорил, что нет необходимости в объединении армий обеих стран, поскольку они взаимодействуют только для защиты собственных границ.

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