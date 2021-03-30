У Путина исключают объединение Беларуси и РФ: никто об этом не говорит
На сегодня нет планов по объединении Беларуси с Российской Федерацией. Стороны продолжают углубленную интеграцию в обоюдных интересах.
Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль реально не рассматривает вхождение Беларуси в состав России.
"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что пока согласовывается набор дорожных карт, по которым будет углубляться интеграция.
"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - добавил Песков.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов к реальной интеграции с Москвой, но без принуждения.
А посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев говорил, что нет необходимости в объединении армий обеих стран, поскольку они взаимодействуют только для защиты собственных границ.