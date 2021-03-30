У Путина исключают объединение Беларуси и РФ: никто об этом не говорит

На сегодня нет планов по объединении Беларуси с Российской Федерацией. Стороны продолжают углубленную интеграцию в обоюдных интересах.

Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль реально не рассматривает вхождение Беларуси в состав России.

"Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что пока согласовывается набор дорожных карт, по которым будет углубляться интеграция.

"Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - добавил Песков.