У разі несплати "Газпромом" 2,6 млрд доларів, арештоване майно продадуть на аукціонах

Тристоронні переговори між компаніями пройдуть 17 липня у Берліні

У разі несплати російською компанією "Газпром" 2,6 млрд доларів, все арештоване майно буде продано на аукціонах, а кошти будуть перераховані українській компанії "Нафтогаз". Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрий Вітренко в ефірі "Радіо НВ".

“Зараз вони нам винні гроші, ми їм ні за що не винні, тому ми розраховуємо на те, що ці 2,6 млрд доларів буде сплачено як живі гроші. Інша справа, що якщо вони не платять, тоді, відповідно, їхні активи, які ми вже арештовуємо по всій Європі, будуть реалізовуватися на аукціонах і ми маємо отримувати гроші як надходження від реалізації цих активів на аукціонах. Якщо вони не будуть реалізовані, їх ніхто не купить, наприклад, тоді окреме питання, чи буде "Нафтогаз" брати участь у таких аукціонах, чи буде "Нафтогаз" потім власником цих активів. Але поки це питання не розглядається, ми очікуємо отримати живі гроші від "Газпрому”, - сказав Вітренко.

Він зазначив, що тристоронні переговори між компаніями пройдуть 17 липня у Берліні.

“До цього часу останній раз ми спілкувалися у квітні, мені здається, я проводив зустріч з Мєдвєдєвим - це заступник голови "Газпрому". Для нас це було вже відносно давно, бо раніше ми частіше зустрічалися і проводили переговори, але ми готувалися до переговорів у тристоронньому форматі. Ми їдемо туди, по-перше, з головною нашою пропозицією - це застосувати європейські правила щодо транзиту російського газу через територію України“, - сказав він.

Нагадаємо, 4 липня глава міністерства юстиції Павло Петренко повідомив, що Україна вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.