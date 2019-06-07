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Мэй приняла участие в последнем мероприятии перед отставкой

Новости » Политика    07.06.2019 - 03:38
Мэй приняла участие в последнем мероприятии перед отставкой
Фото: Тереза Мэй (Leon Neal/Getty Images)

Завтра Мэй покинет пост премьер-министра Великобритании

Тереза Мэй 6 июня приняла участие в последних мероприятиях на посту премьер-министр Великобритани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что Мэй во время визита во Францию выступила с речью в честь солдат, которые сражались в Нормандии в период Второй мировой войны.

Также Мэй пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вместе они заложили первый камень в основание мемориала в честь британских солдат, погибших в день высадки в Нормандии.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Евросоюза (Brexit).

РБК-Украина писало, что о планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, бывший глава МИД Борис Джонсон, а также министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

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