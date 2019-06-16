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Джонсон сильнейший претендент на пост премьера Британии, - опрос

Новости » Политика    16.06.2019 - 14:01
Джонсон сильнейший претендент на пост премьера Британии, - опрос
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсона поддерживают 47% опрошенных британцев

Экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона считают сильнейшим из кандидатов на пост лидера Консервативной партии и главы правительства после отставки Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса опубликованы изданием The Sunday Times.

Так, по данным опроса социологической службы YouGov, по меньшей мере, 47% респондентов считают, что Джонсон сможет обеспечить победу консерваторов над лейбористами и Партией Brexit на парламентских выборах. С такой оценкой не согласились всего 22% опрошенных.

Кроме того, 30% участников опроса, который был проведен службой OnePoll, считают, что Джонсон имеет наибольшие шансы для завершения процесса выхода Британии из Евросоюза. Другие кандидаты на должность премьера и лидера консерваторов не набрали поддержки более чем 7% респондентов.

Напомним, в первом туре голосования за нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии победил экс-глава МИД Борис Джонсон. Он получил 114 голосов - более трети от общего числа членов партии в палате общин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии, однако останется на посту премьера до тех пор, пока партия не выберет его преемника.

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