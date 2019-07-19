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Трое британских министров готовятся подать в отставку, - The Times

Новости » Политика    19.07.2019 - 13:21
Трое британских министров готовятся подать в отставку, - The Times
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Министры планируют подать в отставку до вступления на должность нового премьера

В Великобритании трое министров готовятся уйти в отставку в день, когда главой правительства станет Борис Джонсон, в случае, если он выиграет гонку лидеров Консервативной партии на следующей неделе. Об этом сообщает издание The Times.

Указано, что намерен уйти в отставку министр юстиции Дэвид Гок. Он планирует подать заявление об отставке вскоре после того, как Тереза ​​Мэй ответит на последнюю серию вопросов к премьеру в должности.

Кроме того, планируют отставку до вступления в должность нового главы правительства министр финансов Филипп Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Издание отмечает, что отставка министров избавит премьер-министра возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Напомним, результаты опроса, опубликованные изданием The Sunday Times, свидетельствуют, что экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона считают сильнейшим из кандидатов на пост лидера Консервативной партии и главы правительства после отставки Мэй. Данные опроса социологической службы YouGov свидетельствуют, что, по мнению 47% респондентов, Джонсон сможет обеспечить победу консерваторов над лейбористами и партией Brexit на парламентских выборах. С такой оценкой не согласились лишь 22% опрошенных.

Как писало РБК-Украина ранее, Мэй 6 июня приняла участие в последних мероприятиях в должности премьер-министра Великобритании.

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