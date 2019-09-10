В случае импичмента в Раде будут создавать отдельный вид ВСК, - Вениславский

Фото: Федор Вениславский (vgolos.com.ua)

Закон о ВСК был принят Верховной радой VIII созыва с нарушениями законодательства

В случае начала процедуры импичмента в Верховной раде будет создан специальный вид Временной следственной комиссии, которая должна заниматься вопросами устранения президента с должности. Об этом заявил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект об импичменте должно четко урегулировать вопросы, связанные с устранением президента с поста.



"Этот законопроект имеет конкретную цель: четко урегулировать все вопросы, пов'связанные с устранением президента с поста в порядке импичмента, согласно ст. 111 Конституции Украины. Есть временные специальные следственные комиссии для выполнения тех функций, которые стоят перед Верховной радой. А для проведения импичмента образуется отдельный вид комиссии. И в этом законопроекте этот правовой статус комиссии, порядок ее формирования подробно регламентировании. При принятии именно этого закона может быть начата процедура импичмента и, соответственно, образована комиссия", - заявил Вениславский.



Представитель президента также подчеркнул, что закон о ВСК был принят Верховной радой VIII созыва с нарушениями законодательства.



"Там много проблем, которые на сегодня рассматриваются в офисе президента Украины. Он был принят с поряшеннями, на взгляд президента. Какое будет принято решение, я не готов сказать", - заявил Вениславский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 10 сентября, Верховная рада рассмотрит законопроект об импичменте президента в первом чтении.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.