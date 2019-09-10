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У разі імпічменту в Раді створюватимуть окремий вид ТСК, - Веніславський

Новини » Політика    10.09.2019 - 10:58
У разі імпічменту в Раді створюватимуть окремий вид ТСК, - Веніславський
Фото: Федір Веніславський (vgolos.com.ua)

Закон про ТСК було прийнято Верховною радою VIII скликання із порушеннями законодавства

В разі початку процедури імпічменту у Верховній раді буде утворено спеціальний вид Тимчасової слідчої комісії, яка має займатись питаннями усунення президента з посади. Про це заявив представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект про імпічмент має чітко врегулювати питання, пов'язані з усуненням президента з поста.

"Цей законопроект має конкретну ціль: чітко врегулювати всі питання, пов'язані з усуненням президента з поста в порядку імпічменту, відповідно до ст. 111 Конституції України. Є тимчасові спеціальні слідчі комісії для виконання тих функцій, які стоять перед Верховною радою. А для проведення імпічменту утворюється окремий вид комісії. І в цьому законопроекті цей правовий статус комісії, порядок її формування детально регламентуванні. При прийняття саме цього закону може бути розпочата процедура імпічменту і, відповідно, утворена комісія", - заявив Веніславський.

Представник президента також наголосив, що закон про ТСК було прийнято Верховною радою VIII скликання із порушеннями законодавства.

"Там багато проблем, які на сьогодні розглядаються в офісі президента України. Він був прийнятий з поряшеннями, на погляд президента. Яке буде ухвалено рішення, я не готовий сказати", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 10 вересня, Верховна рада розгляне законопроект про імпічмент президента у першому читанні.

Крім того, комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
рекомендує схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Комітет рекомендує ВР ухвалити закон Зеленського про реформування ГПУ Рада сьогодні розгляне законопроект про імпічмент президента в першому читанні
Новини України Верховна Радаімпічмент
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