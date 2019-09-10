У разі імпічменту в Раді створюватимуть окремий вид ТСК, - Веніславський

Фото: Федір Веніславський (vgolos.com.ua)

Закон про ТСК було прийнято Верховною радою VIII скликання із порушеннями законодавства

В разі початку процедури імпічменту у Верховній раді буде утворено спеціальний вид Тимчасової слідчої комісії, яка має займатись питаннями усунення президента з посади. Про це заявив представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект про імпічмент має чітко врегулювати питання, пов'язані з усуненням президента з поста.



"Цей законопроект має конкретну ціль: чітко врегулювати всі питання, пов'язані з усуненням президента з поста в порядку імпічменту, відповідно до ст. 111 Конституції України. Є тимчасові спеціальні слідчі комісії для виконання тих функцій, які стоять перед Верховною радою. А для проведення імпічменту утворюється окремий вид комісії. І в цьому законопроекті цей правовий статус комісії, порядок її формування детально регламентуванні. При прийняття саме цього закону може бути розпочата процедура імпічменту і, відповідно, утворена комісія", - заявив Веніславський.



Представник президента також наголосив, що закон про ТСК було прийнято Верховною радою VIII скликання із порушеннями законодавства.



"Там багато проблем, які на сьогодні розглядаються в офісі президента України. Він був прийнятий з поряшеннями, на погляд президента. Яке буде ухвалено рішення, я не готовий сказати", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 10 вересня, Верховна рада розгляне законопроект про імпічмент президента у першому читанні.

Крім того, комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

рекомендує схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.