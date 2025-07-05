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Слезы перед матчем и роковая ошибка голкипера: "Флуминенсе" и "Челси" вышли в полуфинал Клубного чемпионата мира

Суббота 05 июля 2025 09:28
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Слезы перед матчем и роковая ошибка голкипера: "Флуминенсе" и "Челси" вышли в полуфинал Клубного чемпионата мира Фото: На Мундиале определились первые полуфиналисты (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бразильский "Флуминенсе" и английский "Челси" сформировали первую полуфинальную пару на Клубном чемпионате мира в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Клубный чемпионат мира, 1/4 финала

"Флуминенсе" - "Аль-Хиляль" - 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 - Леонардо, 51

"Палмейрас" - "Челси" - 1:2

Голы: Эстеван, 53 - Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Отмечались только бразильцы

Перед матчем была минута молчания в память о футболисте "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоты, который трагически погиб вместе с братом Андре в ДТП. Эмоции переполнили футболистов "Аль-Хиляля" Жоау Канселу и Рубена Невеша: партнеры Жоты по национальной сборной не сдерживали слез.

Счет в матче на 40-й минуте открыл полузащитник "Флуминенсе" Мартинелли, который завершил атаку ударом в девятку - 1:0. После перерыва "Аль-Хиляль" отыгрался благодаря бразильцу Леонардо: он завершил комбинацию после розыгрыша углового. Однако на 70-й минуте решающий гол провел Эркулес, вышедший на замену вместо автора первого мяча "Флу" Мартинелли - 2:1.

Кто забил решающий гол?

Во второй четвертьфинальной паре играл другой бразильский клуб "Палмейрас". В случае его победы над "Челси", болельщиков ждал бы бразильский полуфинал. Впрочем, этого не произошло.

Уже в самом дебюте матча должен был открывать счет лидер лондонцев Палмер, но голкипер "Палмейраса" Вевертон блестяще вытащил мяч из нижнего угла. Однако на 16-й минуте Палмер таки забил - после паса Чалобы он развернулся в центре штрафной и точно пробил в угол.

После перерыва 18-летний нападающий бразильского клуба Эстеван сравнял счет эффектным ударом с острого угла, попав в перекладину, от которой мяч срикошетил в сетку. Этот гол стал особенным для игрока, ведь уже после турнира талантливый бразилец присоединится именно к "Челси".

Судьбу встречи решил автогол на 83-й минуте. После прострела Гюсто вратарь "Палмейраса" Вевертон не справился с простым рикошетом от ноги защитника собственной команды и подправил мяч в сетку своих ворот. Авторство гола довольно спорное, но в протоколе его записали, как автогол кипера бразильского клуба.

До конца матча "синие" имели несколько возможностей увеличить преимущество. Самый опасный момент создал Мадуэке - его удар в компенсированное время Вевертон сумел перевести в штангу.

Таким образом, в полуфинале КЧМ-2025 сыграют "Флуминенсе" и "Челси". Этот поединок состоится во вторник, 8 июля.

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