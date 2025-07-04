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Незмінний 20-й: "Ліверпуль" зворушив жестом в пам'ять про Діогу Жоту

П'ятниця 04 липня 2025 10:49
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Незмінний 20-й: "Ліверпуль" зворушив жестом в пам'ять про Діогу Жоту Діогу Жота (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Футбольний клуб "Ліверпуль" офіційно вивів з обігу 20-й ігровий номер, під яким виступав португальський форвард Діогу Жота, який трагічно загинув 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського клуба.

Внесок Жоти у успіхи "Ліверпуля"

Після переходу до "Ліверпуля" у 2020 році Діогу обрав 20-й номер і став важливою частиною атакувальної лінії клубу.

За мерсисайдську команду він зіграв 182 матчі в усіх турнірах, забивши 65 голів і віддавши 26 результативних передач.

У сезоні 2024/25 форвард допоміг "Ліверпулю" здобути довгоочікуване чемпіонство АПЛ, яке є 20 титулом в історії клубу. Саме його гол у ворота "Евертона" гарантував команді перемогу, і саме цей забитий м'яч став останнім у його житті.

"Номер 20 буде справедливо закріплений за Діогу за його внесок у 20-й титул клубу. Особливо - за м’яч у мерсисайдському дербі, який став зворушливою кульмінацією його кар’єри", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Зазначимо, що цей номер став символічним, ще й через те, що Жота приєднався до "Ліверпуля" у 2020 році.

Що сказав Жота після тріумфу в АПЛ

"Здобути титул, про який я мріяв з дитинства - це момент, який я зберігатиму у серці назавжди. Для хлопця з Гондомара це справжнє диво", - згадував футболіст після завершення чемпіонського сезону.

Що відомо про смерть Жоти

28-річний спортсмен загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії, що сталася 3 липня. Разом з ним в автомобілі Lamborghini знаходився його 26-річний брат Андре Сілва, який також помер унаслідок аварії.

За попередньою інформацією іспанської поліції, причиною трагедії став прокол шини під час обгону, після чого автомобіль з'їхав з дороги і загорівся.

Рятувальники, які прибули на місце події в провінції Самора, лише констатували смерть обох чоловіків.

Ця сумна подія сталася лише через 10 днів після того, як Жота одружився зі своєю коханою Рутою Кардосо, з якою у нього було троє дітей.

Футбольні клуби та гравці з усього світу висловлюють глибокі співчуття родині та близьким Діогу Жоти.

Раніше ми розповідали про вбивство відомого українського боксера і його родини на Донеччині.

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