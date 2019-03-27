Олигархи Украины: как Игорь Коломойский готовится к реваншу и возвращению в страну

Игорь Коломойский расчитывает на проигрыш Петра Порошенко на выборах (УНИАН)

Игорь Коломойский, пожалуй, самый яркий противник действующей украинской власти среди богатейших людей страны. Именно ему первоначально было посвящено резкое заявление президента Петра Порошенко в июне 2015 года о необходимости ограничить влияние олигархов на государственные компании.

Ввязавшись в противостояние с Банковой, Коломойский пожертвовал многим: креслом главы Днепропетровской ОГА, ПриватБанком и давними соратниками. На будущие президентские выборы олигарх пошел ва-банк, фактически сделав ставку не на победу конкретного кандидата, а против второго срока Порошенко.

Почему Игорь Коломойский стал главной и, по сути, единственной "жертвой" деолигархизации в исполнении нынешней власти, и как он собирается наверстать упущенное – в финальной серии цикла материалов РБК-Украина о положении дел богатейших людей Украины накануне выборов.

Днепровское кофепитие

В ночь на 23 марта 2015 года глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский прогуливался под главным офисом "Укрнафты" - крупнейшей нефтедобывающей компании страны. У входа в здание, наспех заваренного решетками, выстроились неизвестные в камуфляже с автоматами. Они представлялись то частной охраной предприятия, то бойцами добровольческого батальона "Днепр-1". Интерес Коломойского был в обеих структурах. Но на настойчивые вопросы депутата Мустафы Найема, что частная армия делает в центре Киева, олигарх повторял фразу, теперь уже ставшую афоризмом: "Кофе идешь пить?".

За три ночи до этого инцидента похожая ситуация произошла под офисом "Укртранснафты". Кабинет министров сменил лояльный Коломойскому менеджмент обеих компаний на новых управленцев. Когда они попытались приступить к исполнению обязанностей, олигарх заявил, что предприятия заняли российские диверсанты, позже заменив свою версию происходящего термином "рейдерский захват".

"Демчишин (Владимир Демчишин, тогдашний министр энергетики, - ред.) приехал и говорит: "У меня команда сверху". Кто сверху? Кто вам, рейдерам, разрешил захватывать госпредприятие в нарушение процедуры. Премьер уехал в Брюссель, Коболев (глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, - ред.) уехал, а вы тышком-нышком решили предприятие захватить. Вы не разокрали еще все предприятия, так вы решили разокрасть это? Не знаю, кто за этим стоит. Сказали, что Кононенко – один из руководителей фракции БПП. Сейчас еду в Администрацию президента, будем с этими бумагами разбираться, кто за этим стоит", – заявил тогда Коломойский, предварительно обматерив журналиста Сергея Андрушко.

В эмоциональном спиче днепровского олигарха сквозило неподдельное возмущение. В ходе становления бизнес-империи Коломойского людей из его орбиты не раз обвиняли в получении контроля над активами конкурентов не совсем правовыми методами, в том числе смене их менеджмента и структуры собственности под покровом ночи. В итоге олигарх оказался в "зеркальной" ситуации, но не отступил, а только лишь усилил давление на власть, в том числе через подконтрольный медиа. Президент Петр Порошенко в ответ лишил Коломойского кресла главы Днепропетровской ОГА и объявил курс на деолигархизацию.

"Там, где у государства есть контрольный пакет, он будет государственным в реальности, а не только на бумаге. В ответ на такую политику я получаю лязг оружия частных армий. И каждый, кто подлежит деолигархизации, вооружен большим каналом и бьет по мне информационным градом. Едва ли не у каждого из них есть ручной, зависимый и лояльный политический проектик, из которого они мечтают вырастить спокойную перспективу для себя и ужасное будущее для Украины", – заявил глава государства с парламентской трибуны.

Ареной для битвы команд Коломойского и Порошенко стал черниговский мажоритарный округ номер 205. Президент планировал завести на довыборах в парламент главу Госуправления делами Сергея Березенко. Его конкурентом был Геннадий Корбан. Эта кампания запомнилась наблюдателям как одна из самых грязных в новейшей украинской истории. В ход шли подкуп избирателей, вип-агитаторы и взаимные провокации. В итоге Березенко все-таки получил депутатский мандат и стал в "Блоке Петра Порошенко" одним из главных "сборщиков" голосов под необходимые законопроекты. Позже ему частично доверили организацию выборов на местах.

Карту Корбана Коломойский разыграл еще раз – осенью того же года на выборах мэра Киева. Столичным градоначальником тогда вновь стал политический союзник президента Виталий Кличко. Корбан вскоре был задержан по подозрению в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса: создание организованной преступной группировки, похищение представителя власти, растрата средств "Фонда обороны страны" и угон автомобиля. Пока Корбан находился в СИЗО, партия "Укроп", аффилированная с Игорем Коломойским, сместила его с должности председателя. Он получил полтора года условно, лишившись возможности участвовать в выборах, и выехал в Израиль. В Украину Корбан вернулся только в конце 2017 года, но по данным РБК-Украина, он больше не входит в орбиту совладельца группы "Приват". Позже Коломойский лишился еще одного союзника – мэра Днепра Бориса Филатова.

Череда этих событий заставила Банковую задуматься над вопросом: на что способен олигарх, защищая свои интересы и влияние. Результатом раздумий стала национализация основы бизнес-империи Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – ПриватБанка. Переход крупнейшего украинского банка в собственность государства был назван вопросом национальной безопасности. Для обеспечения этого решения были задействованы и силовые органы, но национализация прошла мирно и почти без паники.

"Невзирая на то, что речь идет о частном банковском учреждении, эти решения не являются чьим-то приватным делом. Они непосредственно касаются приблизительно половины взрослого населения Украины – физических лиц, которые являются его клиентами. Равно как и свыше 50% всех юридических лиц, зарегистрированных в Украине. Опосредованно от состояния дел в этом банке зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране – настолько он большой, или, как говорят специалисты, системный", – заявил 19 декабря 2016 года президент Петр Порошенко.

Летом следующего года Генеральная прокуратура начала расследовать доведение ПриватБанка до банкротства бывшими владельцами и топ-менеджментом. Тогда Коломойский перебрался в Женеву и больше не возвращался в Украину. По информации НБУ, международный аудит компании Kroll подтвердил махинации на сумму свыше 5,5 млрд долларов. Кабмин был вынужден докапитализировать банк за счет налогоплательщиков, компенсировав, в том числе, и эту недостачу. С подачи власти Коломойский из защитника украинской государственности в начале войны на Донбассе за два года стал чуть ли не главным ее внутренним врагом.

Приватные интересы

Игорь Коломойский, пожалуй, единственный из богатейших людей Украины, который практически не беспокоится о собственном публичном имидже. В то же время олигарх никогда не скупился на хороших юристов. Но Коломойский не появляется в стране, опасаясь, что ему не дадут вновь покинуть ее границы.

Куда более болезненным для олигарха стал иск ПриватБанка в Высокий суд Лондона. Украинская сторона добилась всемирного ареста активов Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова на сумму в 2,5 млрд долларов. Суд также ограничил расходы олигарха до 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Потому даже празднование дня рождения Коломойского в Женеве якобы оплатили его друзья.

В конце прошлого года лондонский суд установил, что разбирательство в "приватном деле" не подпадает под британскую юрисдикцию. Сейчас это решение рассматривает апелляционная инстанция. В это время Коломойский пытается отменить национализацию через Хозяйственный суд города Киева. По данным РБК-Украина, решение в этом деле может быть вынесено в ближайшие полгода.

В Украине ПриватБанк с переменным успехом добивается ареста собственности аффилированных с олигархом-изгнанником компаний. Дело в том, что вывод денег из банка стал возможен благодаря выдаче им инсайдерских кредитов. По словам экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, более 97% корпоративного портфеля ПриватБанка стоимостью 150 млрд гривен составляли займы связанных с акционерами предприятий. Обещание о реструктуризации долга бывшие акционеры в установленный срок не выполнили, потому суды начали арестовывать имущество их компаний.

Группа "Приват" владеет многопрофильным бизнесом. В топливной отрасли интересы Коломойского и Боголюбова представлены в уже упомянутой "Укрнафте". Им принадлежит более 40% компании. Контрольным пакетом акций владеет "Нафтогаз Украины". Партнеры также контролируют компанию "Укртатнафта", которая эксплуатирует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Начиная с конца 2014 года, Коломойского обвиняли в нескольких попытках захвата Одесского НПЗ. Тогда вооруженные люди попытались взять предприятие под контроль. Представители завода заявили о причастности к рейдерству батальона "Днепр-1", но командование подразделения эти обвинения опровергло.

К крупнейшим активам "приватовцев" в этой сфере также относятся НПК "Галичина" и "Нафтохимик-Прикарпатье". В розничной торговле нефтепродуктами группа представлена крупнейшей сетью автозаправочных станций, в которую входят 1540 заправок преимущественно под брендами ANP, "Авиас" и Energy. Антимонопольный комитет ведет расследование о картельном сговоре "приватных" заправок, в результате которого они синхронно поднимали цены на топливо. Олигарх также владеет третью акций британской компании JKX Oil & Gas, 80% мощностей которой находятся на территории Украины. Вместе с сопредседателем депутатской группы "Видродження" Виталием Хомутынником он контролирует нефтегазодобывающую компанию "Укрнефтебурение", эксплуатирующую Сахалинское месторождение (Харьковская область).

Коломойскому принадлежит одно из крупнейших предприятий химической отрасли – комплекс "ДнепрАзот". В отличие от проблемного Одесского припортового завода, ему долгое время удавалось производить минеральные удобрения за счет дешевого ресурса "Укрнафты". Эта компания арендовала мощности "ДнепрАзота", перерабатывала газ собственной добычи и продавала продукцию структурам Коломойского.

Когда "Укрнафтой" руководил лояльный Коломойскому Питер Ванхеке, компания оказалась в убытках и долгах. Все началось с того, что предприятие продало нефть аффилированным с группой "Приват" компаниям на 7 млрд гривен с отсрочкой платежа до конца 2016 года. "Укрнафта" также заплатила аванс в размере 6,7 млрд гривен за поставку нефтепродуктов в 2018 году. Но ни деньги, ни нефтепродукты никто ей не вернул. Новый менеджмент за последние несколько лет проблему с дебиторской задолженностью не решил. Сейчас налоговый долг компании превысил 14 млрд гривен, что является абсолютным рекордом в стране.

Весной прошлого года компания перестала поставлять газ на "ДнепрАзот". В ответ "приватовцы" прекратили отгрузку жидкого хлора, заявив, что его производство больше не является рентабельным. Продукцию завода "ДнепрАзот" в основном потребляют водоканалы для обеззараживания воды. Украинские города оказались перед угрозой отключения водоснабжения и фактически на пороге техногенной катастрофы. "ДнепрАзот" возобновил поставки только после троекратного повышения цены на хлор.

"Приватовцы" располагают значительными активами в металлургическом секторе, объединенными в один из крупнейших в мире ферросплавных холдингов. Партнером Коломойского и Боголюбова в этом проекте изначально был Виктор Пинчук. О разногласиях между олигархами из-за Криворожского железорудного комбината РБК-Украина подробно рассказывало в материале, посвященном владельцу группы EastOne . Под контролем партнеров находятся Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты. Полученную руду перерабатывают Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы. Заграничные активы группы "Приват" в этой сфере входят в холдинг Georgian American Alloys.

По данным издания "Новое время", Коломойский в США также владеет рядом объектов недвижимости и сталелитейными предприятиями, стоимость которых превышает четверть миллиарда долларов. Финансовой деятельностью олигарха в американской юрисдикции в прошлом году заинтересовалось ФБР. Расследование "федералов" совпало с переездом Коломойского из швейцарской Женевы в израильскую Герцлию. У олигарха есть паспорта Украины, Кипра и Израиля. Последний, как известно, не выдает своих граждан правоохранителям из других стран.

В начале года в рамках дела о растрате рефинансирования НБУ Печерский суд наложил арест на земельные участки горнолыжного курорта "Буковель", посчитав, что он также связан с бывшими владельцами ПриватБанка. Под санкции пока не попали авиакомпании Коломойского, занимающие доминантное положение на рынке. Кроме небольших перевозчиков "Днипроавиа" и "Роза ветров", олигарх контролирует крупнейшую авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ) вместе с бизнесменом Ароном Майбергом. После захода в страну европейских лоукостеров, положение МАУ на рынке пошатнулось. Это незамедлительно оказало влияние на финансовые показатели компании: убыток перевозчика за 2018 год вырос до 2,7 млрд гривен.

На украинскую действительность Коломойский продолжает влиять даже из вынужденной ссылки, в том числе благодаря холдингу "1+1 медиа". В него входят "вторая кнопка" страны – "1+1", телеканалы "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", Bigudi и Ukraine Today. Коломойскому также принадлежит информационное агентство УНИАН и портал ТСН.ua, он является одним из инвесторов онлайн-издания "The Бабель". Сам олигарх в недавнем интервью BBC признал, что его влияние на политику происходит именно через телевидение, однако заявил, что "не может решить, кто станет президентом".

Ставка Коломойского

Коломойский не скрывает своей неприязни к действующему главе государства и не верит в возможность переизбрания Порошенко. По крайней мере, сам олигарх, очевидно, делает все возможное, чтобы в ближайшее время в Украине появился новый президент. В тройку лидеров избирательной гонки меньше чем за неделю до первого тура выборов, кроме Порошенко, входят Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Официально совладелец группы "Приват" отрицает финансирование обоих. Однако на Банковой уверены, что если они встретятся во втором туре, то Коломойский победит независимо от финального результата.

"Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать "приятное" нашему уважаемому Петру Алексеевичу", – заявил он в упомянутом выше интервью. Собеседники РБК-Украина в Администрации президента утверждают, что в последнее время Коломойский "развлекается" звонками высокопоставленным чиновникам с вопросом готовы ли они к его возвращению.

Юлия Тимошенко извлекла уроки из поражения в 2014 году, и на грядущие выборы попыталась заручиться поддержкой как можно большего количества союзников. Связь с Коломойским ей недавно вменяли представители президентской фракции, демонстрируя запись, на которой женщина с голосом, похожим на лидера "Батькивщины", поздравляет олигарха с днём рождения. Окружение убедило ее не комментировать подлинность разговора.

"Не важно было это или нет. Мы ей посоветовали ничего не опровергать. Для многих Коломойский остался человеком, который спас Днепр от российской оккупации. Может, их общение еще станет электоральным плюсом", – рассказал изданию один из ближайших соратников Тимошенко. При этом его коллега утверждает, что в случае победы Зеленского на выборах, "Батькивщина" готова сотрудничать с ним в рамках новой парламентской коалиции.

Хоть в этой политсиле, как и на Банковой, считают фронтмена "95 квартала" креатурой Коломойского, олигарх утверждает, что у них чисто деловые отношения в рамках сотрудничества телеканала "1+1" и продакшн-студии Зеленского. "Не может человек с более низким интеллектом и более низкой эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятельный", – сказал Коломойский о лидере президентской гонки.

Политическая популярность у Зеленского появилась после выхода в эфир телесериала "Слуга народа". Актер играет в нем простого учителя Василия Голобородько, который волею случая становится новым президентом. Вчерашний педагог при поддержке друзей начинает бескомпромиссную борьбу с коррупцией и олигархатом, а на работу ездит на велосипеде. Незамысловатый имидж простого и честного парня из народа Зеленский конвертировал в настоящую президентскую кампанию. И хоть в жизни актер, передвигающийся по городу на джипе с охраной группы "Приват", далек от образа своего персонажа – по данным последней социологии, он с уверенным отрывом выходит во второй тур выборов.

Примечательно, что "Слуга народа" вышел на экраны в разгар борьбы Коломойского с действующей властью осенью 2015 года. И то, что на Банковой вначале воспринимали сугубо как "троллинг" со стороны днепровского олигарха, по сути, переросло в президентскую кампанию, которая по факту длится уже больше трех лет. Рейтинг Зеленского возник на фоне полнейшего разочарования избирателей в традиционных политических элитах. И Коломойский все это время только подливал масла в огонь, в том числе регулярно публикуя записи своих телефонных разговоров с бизнесменами и политиками старой формации.

"Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич. Это очень яркий, многогранных политик, олигарх, который очень любит свою яркость. Мы регулярно слушаем соответствующие пленки, интервью, это очень забавно. Он очень интересный собеседник", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.

Команды основных кандидатов на пост главы государства сходятся в одном: победившему в президентской гонке в первый год будет максимально непросто. Уже осенью пройдут очередные выборы в Верховную раду, и пока ни один из кандидатов не способен получить свое большинство в парламенте без объединения с другими политсилами. И в этих переговорах Игорю Коломойскому опять сыграет на руку умение "раскладывать яйца во все корзины". За прошедшие годы он создал и наладил отношения с проектами "на любой вкус". Для патриотично настроенного электората у него есть партия "Укроп", для ностальгирующих по прошлому – "крепкие хозяйственники" из "Видродження". О готовности сотрудничать с олигархом кулуарно говорят в оппозиционной "Батькивщине" и коалиционном "Народном фронте".

Пока Коломойского списали со счетов, сделав его первой и пока единственной "жертвой деолигархизации", он тщательно готовил плацдарм для реванша. При любой конфигурации будущей власти с этим олигархом придется договариваться. И тут вопрос в цене, ведь за прошедшие пять лет, по оценке Forbes, его состояние уменьшилось вдвое – до 1,1 млрд долларов. Судя по всему, он намерен вернуть утраченное с лихвой. Коломойский уже заявил, что как минимум ожидает компенсации за национализацию “ПриватБанка”.