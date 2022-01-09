Сложный, но деловой. В Женеве завершился первый раунд переговоров США и России

В Женеве вечером 9 января завершился первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел", - сказал Рябков по итогам встречи.

По его словам, завтра, 10 января, на следующем раунде переговоров стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.