Сложный, но деловой. В Женеве завершился первый раунд переговоров США и России

В Женеве вечером 9 января завершился первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел", - сказал Рябков по итогам встречи.
По его словам, завтра, 10 января, на следующем раунде переговоров стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.
Напомним, накануне переговоров в России допустили возможность, что диалог может ограничиться одной встречей.
Отметим, переговоры США и России проходят в Женеве с 9 по 10 января. Уже 12 января ожидается заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. Дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.