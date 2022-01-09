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Сложный, но деловой. В Женеве завершился первый раунд переговоров США и России

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Женеве вечером 9 января завершился первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел", - сказал Рябков по итогам встречи.

По его словам, завтра, 10 января, на следующем раунде переговоров стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.

Напомним, накануне переговоров в России допустили возможность, что диалог может ограничиться одной встречей.

Отметим, переговоры США и России проходят в Женеве с 9 по 10 января. Уже 12 января ожидается заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. Дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.

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