Складний, але діловий. У Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії

У Женеві ввечері 9 січня завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо "гарантій безпеки". Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Розмова була складна, але ділова, ми занурилися в матерію майбутніх справ", - сказав Рябков за підсумками зустрічі.

За його словами, завтра, 10 січня, на наступному раунді переговорів сторони не будуть витрачати час даремно. Російський дипломат також висловив оптимізм щодо нової зустрічі.