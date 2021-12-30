Встреча в Женеве. В России назвали участников переговоров с США по "гарантиям безопасности"
Переговоры по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января в Женеве. В них примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
В МИД России заявили, что "переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет".
"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Напомним, Белый дом проведет переговоры по "гарантиям безопасности" по трем каналам.
Ранее Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.