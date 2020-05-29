Очень сложно юридически: в Раде назвали проблемы с особым статусом Донбасса

Закрепить особый статус оккупированного Донбасса в Конституции очень сложно юридически. Проблемы заключаются в закреплении статуса не областей, а отдельных районов.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, проблемы с закреплением особого статуса Донбасса возникают, поскольку технически это сложно провести.

"Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить", - отметил Мережко.

Он также добавил, что в последнее время российская сторона говорит уже не об изменениях в Конституции Украины, а об изменениях в украинском законодательстве.

"Это очень интересный нюанс, над которым необходимо сейчас серьезно думать", - подчеркнул нардеп.

Отметим, так называемый особый статус сформулирован в законе о порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который был разработан в рамках минских соглашений и его действие продлено до конца 2020 года.

Напомним, украинская сторона полностью исключает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, а вице-премьер Алексей Резников заявлял, что такой статус никогда не будет внесен в основной закон.

Согласно данным опроса, 62% украинцев выступают против предоставления Донбассу особого статуса и его закрепления в Конституции.