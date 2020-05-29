Дуже складно юридично: у Раді назвали проблеми з особливим статусом Донбасу

Закріпити особливий статус окупованого Донбасу в Конституції дуже складно юридично. Проблеми полягають у закріпленні статусу не областей, а окремих районів.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, проблеми із закріпленням особливого статусу Донбасу виникають, оскільки технічно це складно провести.

"Тут же мова йде про статус окремих районів Донецької та Луганської області. Не всього регіону або цілих двох областей, а окремих територій. У Конституції таке дуже складно юридично закріпити", - зазначив Мережко.

Він також додав, що останнім часом російська сторона говорить вже не про зміни до Конституції України, а про зміни в українському законодавстві.

"Це дуже цікавий нюанс, над яким необхідно зараз серйозно думати", - підкреслив нардеп.

Зазначимо, так званий особливий статус сформульовано в законі про порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, який був розроблений в рамках мінських угод і його дію продовжено до кінця 2020 року.

Нагадаємо, українська сторона повністю виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції, а віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що такий статус ніколи не буде внесено до основного закону.

Згідно з даними опитування, 62% українців виступають проти надання Донбасу особливого статусу та його закріплення в Конституції.