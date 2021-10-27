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Словения может ввести локдаун из-за ухудшения COVID-ситуации

Автор: Сергей Пышкин

Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил об угрозе введения локдауна. В стране стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам Поклукара, в стране зафиксировали наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в день с января, а отделение интенсивной терапии заполнены на 92%.

"Хотя мы со страхом наблюдали за соседней Италией в начале эпидемии, сейчас мы находимся на переломном этапе из-за низкого уровня вакцинации, и мы легко можем иметь сценарий Бергамо", - заявил министр.

По состоянию на сегодня в стране полный курс вакцинации прошли 53% граждан, что ниже средних показателей в Европе.

"У нас есть оружие и средства, а именно вакцинация. И мы этим не пользуемся", - добавил Поклукар.

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