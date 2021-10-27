Словенія може запровадити локдаун через погіршення COVID-ситуації

За словами Поклукара, в країні зафіксували найбільшу кількість випадків зараження на коронавірус за день з січня, а відділення інтенсивної терапії заповнені на 92%.

"Хоча ми зі страхом спостерігали за сусідньою Італією на початку епідемії, зараз ми знаходимося на переломному етапі через низький рівень вакцинації, і ми легко можемо мати сценарій Бергамо", - заявив міністр.

Станом на сьогодні в країні повний курс вакцинації пройшли 53% громадян, що є нижче за середні показники в Європі.

"У нас є зброя та засоби, а саме вакцинація. І ми цим не користуємося", - додав Поклукар.