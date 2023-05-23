Словенія визнала Голодомор геноцидом українців

"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", - йдеться у повідомленні.

Стефанчук додав, що людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.

Також на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський та подякував парламентарям Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", - додав президент.

Голодомор в Україні (1932-1933)

Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон

"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.

Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу.