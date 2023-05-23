Словенія визнала Голодомор геноцидом українців

Парламент Словенії прийняв декларацію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Голови Верховної ради України Руслана Стефанчука, про яку пише телеканал "Рада".
"Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину", - йдеться у повідомленні.
Стефанчук додав, що людство має знати та пам'ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.
Також на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський та подякував парламентарям Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.
"Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", - додав президент.
Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.
28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон
"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.
Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу.
Раніше французький Сенат (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.
Також Парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.
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