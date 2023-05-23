Словения признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Словении принял декларацию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, о котором пишет телеканал "Рада".
"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", - говорится в сообщении.
Стефанчук добавил, что человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем.
Также на это событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.
"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности", - добавил президент.
Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода.
28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон
"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.
Более 20 стран мира признали Голодомор геноцидом украинского народа.
Ранее французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.
Также Парламент Исландии 23 марта признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.
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