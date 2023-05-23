Словения признала Голодомор геноцидом украинцев

"Благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа и чтит память жертв этого страшного преступления", - говорится в сообщении.

Стефанчук добавил, что человечество должно знать и помнить этот ужас, чтобы он не повторился в будущем.

Также на это событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил парламентариев Словении за принятие декларации, которая чтит память миллионов жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.

"Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности", - добавил президент.

Голодомор в Украине (1932-1933)

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода.

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон

"О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", который трактует события 1932-1933 годов как геноцид украинского народа.

Более 20 стран мира признали Голодомор геноцидом украинского народа.