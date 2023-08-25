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Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

П'ятниця 25 серпня 2023 10:34
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Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Словенія приєдналася до декларації держав "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний уряду Словенії та особисто прем’єр-міністру Роберту Голобу за приєднання до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України", - написав він.

Президент зазначив, що Україна та Словенія мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.

Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів з партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.

Декларацію про гарантії безпеки для України підтримали вже понад 25 країн.

Більше про гарантії безпеки для України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський G7 Словения
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