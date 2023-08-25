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Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Пятница 25 августа 2023 10:34
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Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Словения присоединилась к декларации государств "Большой семерки" о поддержке гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарен правительству Словении и лично премьер-министру Роберту Голобу за присоединение к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины", - написал он.

Президент отметил, что Украина и Словения имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что во время саммита НАТО лидеры стран G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она подразумевает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики.

Зеленский отмечал, что новые гарантии безопасности, предусмотренные декларацией, будут расширены в результате двусторонних договоров с партнерами. К поддержке Украины может присоединиться любое государство.

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержали уже более 25 стран.

Больше о гарантиях безопасности для Украины читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский G7 Словения
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