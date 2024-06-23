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Словения сообщила, когда подпишет с Украиной соглашение о безопасности

Любляна, Воскресенье 23 июня 2024 15:51
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Словения сообщила, когда подпишет с Украиной соглашение о безопасности Фото: президент Словении Наташа Пирц Мусар (facebook.com/natasa.pircmusar)
Автор: Наталья Юрченко

Словения и Украина на следующей неделе подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Вероятно, это произойдет в четверг, 27 июня.

Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Slovenija.

Президент отметила, что 27 июня посетит Киев, где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

"Речь идет об обязательстве продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно", - сказала Пирц Мусар, добавив, что соглашение подобно другим, которые уже заключила Украина.

Отмечается, что соглашение безопасности разработали министерства обороны и иностранных дел, и оно не является обязательным для выполнения международным договором, а лишь выражает политическую волю по поддержке Украины. В связи с этим правительство Словении должно принять его к сведению, что произойдет, вероятно, на следующей неделе.

Напомним, что Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с более чем 15 странами. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция, Дания и т.д. Ожидается, что 26 июня ЕС и Украина также подпишут соглашение о безопасности.

Помощь от Словении

Словения - одна из европейских стран, которая поддерживает Украину в войне с Россией. Любляна предоставила украинской армии несколько пакетов помощи.

Недавно, по данным СМИ, Словения приняла решение передать Украине 26 боевых бронированных машин, три боевых машины пехоты, зенитные установки и другую технику. Также пакет помощи включает партию беспилотников.

Кроме того, Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

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