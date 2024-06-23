Словения сообщила, когда подпишет с Украиной соглашение о безопасности

Словения и Украина на следующей неделе подпишут соглашение о гарантиях безопасности. Вероятно, это произойдет в четверг, 27 июня.

Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV Slovenija.

Президент отметила, что 27 июня посетит Киев, где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

"Речь идет об обязательстве продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно", - сказала Пирц Мусар, добавив, что соглашение подобно другим, которые уже заключила Украина.

Отмечается, что соглашение безопасности разработали министерства обороны и иностранных дел, и оно не является обязательным для выполнения международным договором, а лишь выражает политическую волю по поддержке Украины. В связи с этим правительство Словении должно принять его к сведению, что произойдет, вероятно, на следующей неделе.

Напомним, что Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с более чем 15 странами. Среди них США, Великобритания, Германия, Франция, Дания и т.д. Ожидается, что 26 июня ЕС и Украина также подпишут соглашение о безопасности.