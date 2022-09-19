Словения передаст Украине десятки танков в обмен на грузовики от Германии

По данным издания, соответствующее соглашение подписали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб. Отмечается, что, согласно сделке между странами, немцы передадут словенцам 35 тяжелых погрузочных машин и пять автоцистерн для воды.

При этом в офисе премьера Словении отметили, что соглашение было заключено в духе солидарности с украинским народом, который сталкивается с российской агрессией, и что этот взаимный обмен также укрепит оборонное сотрудничество между двумя странами.

Отметим, что танки M-55 S предназначены для уничтожения войск, бронетехники и других боевых машин противника. Они являются улучшенной вариацией танка Т-55, который находился на вооружении у Советского Союза.