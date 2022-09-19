Словенія передасть Україні десятки танків в обмін на вантажівки від Німеччини

За даними видання, відповідну угоду підписали канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб. Зазначається, що, згідно з угодою між країнами, німці передадуть словенцям 35 важких вантажних машин та п'ять автоцистерн для води.

При цьому в офісі прем'єра Словенії зазначили, що угода була укладена у дусі солідарності з українським народом, який стикається з російською агресією, і що цей взаємний обмін також зміцнить оборонну співпрацю між двома країнами.

Зазначимо, що танки M-55 S призначені для знищення військ, бронетехніки та інших бойових машин супротивника. Вони є покращеною варіацією танка Т-55, який перебував на озброєнні у Радянського Союзу.