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Словения остановила АЭС из-за землетрясения в Хорватии

Автор: РБК-Украина

После землетрясения в Хорватии временно приостановлена работа атомной электростанции (АЭС) в Словении. Решение было принято на случай повторных толчков.

Об этом сообщила пресс-секретарь АЭС Кршко Ида Новак Джереле, передает AFP.

"Я могу подтвердить превентивное отключение", - сообщила она.

Также сообщается, что землетрясение с эпицентром в Хорватии ощущалось в нескольких соседних странах, включая Словению и Австрию.

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Отметим, Кршко - единственная в Словении атомная электростанция. Находится примерно в 100 километрах к востоку от столицы страны Любляны. Реактор мощностью 700 мегаватт был построен еще во времена Югославии. АЭС находится в совместном владении Словении и Хорватии.

Станция обеспечивает около 20% потребности Словении и 15% потребности Хорватии в электроэнергии. Защитники окружающей среды призывают закрыть ее из-за рисков сейсмической активности в регионе.

Напомним, за день до этого в центральной части Хорватии тоже произошло землетрясение, но оно было не таким разрушительным как сегодняшнее.

Сегодня же толчки почти разрушили половину города Петриня, а Загреб частично остался без света. Также сообщалось о гибели ребенка.

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Новости Украины землетрясениеСловенияХорватия