Словенія зупинила АЕС через землетрус у Хорватії

Після землетрусу в Хорватії тимчасово припинено роботу атомної електростанції (АЕС) в Словенії. Рішення було прийнято на випадок повторних поштовхів.

Про це повідомила прес-секретар АЕС Кршко Іда Новак Джерелі, передає AFP.

"Я можу підтвердити превентивне відключення", - повідомила вона.

Також повідомляється, що землетрус з епіцентром в Хорватії відчувався в декількох сусідніх країнах, включаючи Словенію та Австрію.

Зазначимо, Кршко - єдина в Словенії атомна електростанція. Знаходиться приблизно в 100 кілометрах на схід від столиці країни Любляни. Реактор потужністю 700 мегават було побудовано ще за часів Югославії. АЕС знаходиться в спільному володінні Словенії та Хорватії.

Станція забезпечує близько 20% потреби Словенії і 15% потреби Хорватії в електроенергії. Захисники навколишнього середовища закликають закрити її через ризики сейсмічної активності в регіоні.

Нагадаємо, за день до цього в центральній частині Хорватії теж стався землетрус, але він був не таким руйнівним як сьогоднішній.

Сьогодні ж поштовхи майже зруйнували половину міста Петриня, а Загреб частково залишився без світла. Також повідомлялося про загибель дитини.