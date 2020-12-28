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В Хорватии произошло землетрясение, повреждены дома в двух городах

Загреб, Понедельник 28 декабря 2020 11:31
В Хорватии произошло землетрясение, повреждены дома в двух городах
Фото: землетрясение в Хорватии (vecernji.hr)
Автор: РБК-Украина

В центральной части Хорватии произошло сильное землетрясение, в результате в двух городах повреждены жилые дома. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает местное издание Večernji list.

Сообщается, что землетрясение нанесло значительный материальный ущерб в городах Петриня и Сисак. Первые толчки были зафиксировано 06:28 по местному времени магнитудой 5.0. Позже произошли еще несколько толчков магнитудой 4,7 и 4,1.

Из-за землетрясения в жилых домах потрескались стены, обрушились фасады, штукатурка и трубы. Также есть квартиры, которые по оценкам будут непригодны для дальнейшего жилья. В городе Сисак все коммуникации работают. Из-за треснувшей стены закрыли только детский отдел Национальной библиотеки и читальный зал.

Фото: последствия землетрясения в Хорватии (vecernji.hr)

Напомним, ранее сообщалось, что на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки в провинции Элязиг ощущались в нескольких соседних регионах.

До этого на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа.

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Новости Украины Происшествия землетрясениеХорватия

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