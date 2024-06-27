Словения может подписать соглашение по безопасности с Украиной в июле, - премьер

Украина и Словения могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в июле.

Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVSLO .

Голоб рассказал, что в Брюсселе провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, большая часть разговора касалась результатов Глобального саммита мира и переговоров о двустороннем договоре по безопасности.

Премьер Словении отметил, что его страна "не может предложить того, что могут более крупные страны, но может помочь искать путь к миру".

Голоб также рассказал, что на этом этапе переговоры сосредоточены преимущественно на том, что украинская сторона хочет более конкретных обязательств со стороны Словении, в частности, в части финансовой помощи на восстановление.

По его словам, сейчас Словения ожидает официальных предложений Киева по дополнению проекта соглашения.

Как отметил премьер, наиболее вероятно подписание двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Словенией состоится в июле, и он снова встретится с Зеленским до конца июля.