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Словения может подписать соглашение по безопасности с Украиной в июле, - премьер

Четверг 27 июня 2024 23:04
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Словения может подписать соглашение по безопасности с Украиной в июле, - премьер Фото: премьер-министр Словении Роберт Голоб (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Словения могут подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности в июле.

Об этом заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVSLO.

Голоб рассказал, что в Брюсселе провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, большая часть разговора касалась результатов Глобального саммита мира и переговоров о двустороннем договоре по безопасности.

Премьер Словении отметил, что его страна "не может предложить того, что могут более крупные страны, но может помочь искать путь к миру".

Голоб также рассказал, что на этом этапе переговоры сосредоточены преимущественно на том, что украинская сторона хочет более конкретных обязательств со стороны Словении, в частности, в части финансовой помощи на восстановление.

По его словам, сейчас Словения ожидает официальных предложений Киева по дополнению проекта соглашения.

Как отметил премьер, наиболее вероятно подписание двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Словенией состоится в июле, и он снова встретится с Зеленским до конца июля.

Гарантии безопасности

Напомним, на днях президент Словении Наташа Пирц Мусар сообщала, чтоСловения и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности, вероятнее всего, в четверг, 27 июня, то есть сегодня. Однако этого не произошло.

Отметим, Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности уже с 19 странами-партнерами.

В частности, сегодня Украина подписала гарантии безопасности с Европейским союзом, Эстонией и Литвой.

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