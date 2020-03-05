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У Словенії зафіксували перший випадок зараження на коронавірус

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 13:05
У Словенії зафіксували перший випадок зараження на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я прокоментував перший випадок зараження коронавірусом в країні

У Словенії першим хворим на новий коронавірус став чоловік, який повернувся з Марокко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.

Як повідомляється, чоловік прибув з Марокко літаком до Італії, а потім продовжив подорож у Словенії автомобільним транспортом, після чого з видимими ознаками його перевезли в Люблінський інститут мікробіології та імунології, де підтвердили інфекцію.

Як заявив міністр охорони здоров'я Алес Шабедер, сім'ю чоловіка забрали на карантин, де проводиться детальний огляд пацієнтів.

"Ми класифікували їх у різні групи в залежності від ризику зараження. Ми також робимо детальний огляд того, куди рухався пацієнт і з ким він контактував. Це не мігрант з Африки. Подія очікувана, і система охорони здоров'я готувалася до неї, причин для паніки немає", - сказав міністр.

Нагадаємо, перша смерть в результаті спалаху коронавірусу зафіксована у Швейцарії, померла 74-річна жінка.

Також, сьогодні перший випадок захворювання на коронавірус був виявлений в Боснії і Герцеговині.

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