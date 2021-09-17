В Словенії запровадять обов'язкову вакцинацію для держслужбовців
Фото: в Словенії запровадять обов'язкову вакцинацію для держслужбовців (Getty Images)
З 1 жовтня в Словенії усі державні службовці повинні будуть пройти вакцинацію або вилікуватися від коронавірусу. В країні фіксується один з найнижчих рівнів щеплення в ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Запровадження обов’язкової вакцинації торкнеться близько 31 тисячі людей. У разі відмови - вони можуть втратити роботу.
"Я розраховую на поінформованість співробітників і сподіваюся, що звільнень не буде", - заявив міністр державного управління Бостан Корітнік.
Сьогодні в країні вакциновано лише 45% серед усього населення, що є одним з найнижчих рівнів в Європейському союзі.
Підвищення числа випадків зараження змушує уряд запроваджувати нові заходи, аби запобігти поширенню вірусу.