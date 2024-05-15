Словацький міністр розповів про стан Фіцо: важкий, операція триває

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого сьогодні напали з вогнепальною зброєю , перебуває у тяжкому стані.

Про це заявив міністр праці Словаччини Ерік Томаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

Міністр уточнив, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів.

За словами Томаша, Фіцо зараз оперують, він у тяжкому стані через кульові поранення.

Замах на Фіцо

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова чоловік кілька разів вистрілив у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він отримав поранення.

Після цього главу словацького уряду негайно доправили до лікарні. Його перевозили вертольотом.

Нападника одразу ж затримали правоохоронці. Ним виявився 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Більш детально про те, хто такий Фіцо - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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