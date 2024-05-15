ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Словацький міністр розповів про стан Фіцо: важкий, операція триває

Середа 15 травня 2024 20:36
UA EN RU
Словацький міністр розповів про стан Фіцо: важкий, операція триває Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого сьогодні напали з вогнепальною зброєю, перебуває у тяжкому стані.

Про це заявив міністр праці Словаччини Ерік Томаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

За словами Томаша, Фіцо зараз оперують, він у тяжкому стані через кульові поранення.

Міністр уточнив, що операція триватиме довше, ніж очікувалося, оскільки куля зачепила кілька органів.

Більш детальну інформацію Томаш не розкрив.

Замах на Фіцо

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова чоловік кілька разів вистрілив у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Він отримав поранення.

Після цього главу словацького уряду негайно доправили до лікарні. Його перевозили вертольотом.

Нападника одразу ж затримали правоохоронці. Ним виявився 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Більш детально про те, хто такий Фіцо - можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Фіцо
NEWS
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть