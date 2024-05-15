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Словацкий министр рассказал о состоянии Фицо: тяжелое, операция продолжается

Среда 15 мая 2024 20:36
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Словацкий министр рассказал о состоянии Фицо: тяжелое, операция продолжается Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого сегодня напали с огнестрельным оружием, находится в тяжелом состоянии.

Об этом заявил министр труда Словакии Эрик Томаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

По словам Томаша, Фицо сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии из-за пулевых ранений.

Министр уточнил, что операция продлится дольше, чем ожидалось, поскольку пуля задела несколько органов.

Более подробную информацию Томаш не раскрыл.

Покушение на Фицо

Напомним, сегодня, 15 мая, в словацком городе Гандлова мужчина несколько раз выстрелил в премьера Словакии Роберта Фицо. Он получил ранения.

После этого главу словацкого правительства немедленно доправили в больницу. Его перевозили на вертолете.

Нападающего сразу же задержали правоохранители. Им оказался 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.

Более детально о том, кто такой Фицо - можете узнать в материале РБК-Украина.

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Роберт Фицо
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