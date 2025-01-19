Словацькі депутати відвідали Київ. Фіцо розгнівався та пригрозив Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розгнівався через нещодавній візит депутатів його парламенту до Києва та назвав це "жестом підлабузництва".

Фіцо наголосив, що нібито депутати-опозиціонери готуються до державного перевороту. Втім, висловився, словацький прем’єр, чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Він обурено висловився про те, що словацька опозиція, "цілувала перстень Зеленському" та буцімто обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади.

Зі слів Фіцо, вони нібито заявляли, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ до України. Втім, Фіцо вважає це найнебезпечнішим моментом поїздки опозиції до Києва.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти РФ", - заявив він.

Прем'єр Словаччини наголосив, що планує "відповісти" на припинення транзиту російського газу через Україну та пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для Києва.

"Роберт Фіцо - словацький прем'єр-міністр, а не український слуга", - сказав Фіцо.