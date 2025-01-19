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Словацкие депутаты посетили Киев. Фицо разгневался и пригрозил Украине

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Словацкие депутаты посетили Киев, что вызвало гнев их премьера Роберта Фицо. Он назвал это "жестом подхалимства" и пригрозил Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разгневался из-за недавнего визита депутатов его парламента в Киев и назвал это "жестом подхалимства".

Фицо отметил, что якобы депутаты-оппозиционеры готовятся к государственному перевороту. Впрочем, высказался, словацкий премьер, действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Он возмущенно высказался о том, что словацкая оппозиция, "целовала перстень Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.

По словам Фицо, они якобы заявляли, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину. Впрочем, Фицо считает это самым опасным моментом поездки оппозиции в Киев.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", - заявил он.

Премьер Словакии подчеркнул, что планирует "ответить" на прекращение транзита российского газа через Украину и пригрозил наложить вето на дальнейшую помощь ЕС для Киева.

"Роберт Фицо - словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", - сказал Фицо.

Напомним, что 17 января Фицо пожаловался немецкому канцлеру Олафу Шольцу на то, что Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа.

По его словам, он уже несколько дней предлагает провести встречу с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе и даже назвал возможную дату - 21 января.

До этого сообщалось, что президент Украины может приехать на форум, однако официально его поездка не анонсировалась.

На этой неделе Фицо звал его на словацко-украинскую границу и предлагал воспользоваться поездом Киев - Кошице. Зеленский в ответ пригласил его приехать 17 января в Киев. Словацкий премьер отказался.

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