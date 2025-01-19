Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разгневался из-за недавнего визита депутатов его парламента в Киев и назвал это "жестом подхалимства".

Фицо отметил, что якобы депутаты-оппозиционеры готовятся к государственному перевороту. Впрочем, высказался, словацкий премьер, действующая власть "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Он возмущенно высказался о том, что словацкая оппозиция, "целовала перстень Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.

По словам Фицо, они якобы заявляли, что Словакия присоединится к отправке контингента западных войск в Украину. Впрочем, Фицо считает это самым опасным моментом поездки оппозиции в Киев.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ", - заявил он.

Премьер Словакии подчеркнул, что планирует "ответить" на прекращение транзита российского газа через Украину и пригрозил наложить вето на дальнейшую помощь ЕС для Киева.

"Роберт Фицо - словацкий премьер-министр, а не украинский слуга", - сказал Фицо.