Словакия высылает трех российских дипломатов

В МИД Словакии сообщили, что с территории страны высылают трех российских дипломатов. Их имена пока не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Словакия приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.

По информации министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

"Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

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