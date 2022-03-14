Словакия высылает трех российских дипломатов
В МИД Словакии сообщили, что с территории страны высылают трех российских дипломатов. Их имена пока не раскрываются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Словакия приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.
По информации министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.
"Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.
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