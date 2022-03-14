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Словаччина висилає трьох російських дипломатів

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Словаччина, Понеділок 14 березня 2022 18:22
Словаччина висилає трьох російських дипломатів Фото: Словаччина висилає трьох російських дипломатів (facebook_com_ambasadarus)
Автор: Анна Шиканова

У МЗС Словаччини повідомили, що з території країни висилають трьох російських дипломатів. Їх імена поки не розкриваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Словаччина прийняла рішення про висилку трьох співробітників російського посольства на підставі інформації від спецслужб.

За інформацією Міністерства закордонних справ Словаччини, вони повинні покинути країну протягом 72 годин.

"Міністерство закордонних справ одночасно настійно закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться в повідомленні.

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