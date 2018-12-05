Словакия выслала дипломата РФ по подозрению в причастности к шпионажу

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Словакия выдворила его 22 ноября

Словакия 22 ноября выслала из страны российского дипломата. Его подозревают в причастности к шпионажу, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, дипломат вовлечен в шпионскую деятельность.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил Пеллегрини.

Сообщается, что дипломат покинул словацкую территорию в течение 48 часов.

Напомним, 9 ноября служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Он следил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы Москве. В отношении него возбудили дело.

Вследствие этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже отменила свой визит в Москву, запланированный на начало декабря.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Разведчик за свою работу получал 300 тысяч евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.