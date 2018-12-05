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Словаччина вислала дипломата РФ за підозрою в причетності до шпигунства

Новини » Політика    05.12.2018 - 12:28
Словаччина вислала дипломата РФ за підозрою в причетності до шпигунства
Ілюстративне фото (delfi.lt)

Словаччина депортувала його 22 листопада

Словаччина 22 листопада вислала з країни російського дипломата. Його підозрюють у причетності до шпигунства, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters

За словами прем'єр-міністра країни Петера Пеллегріні, дипломат залучений в шпигунську діяльність.

"На основі інформації, отриманої від військової розвідки, 22 листопада 2018 року дипломат був висланий з апарату військового аташе посольства РФ в Словаччині. Він був оголошений персоною нон грата, так як займався розвідувальною діяльністю проти Словаччини і НАТО", - заявив Пеллегріні.

Повідомляється, що дипломат покинув словацьку територію протягом 48 годин.

Нагадаємо, 9 листопада служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Він стежив за Збройними силами Австрії і передавав документи Москві. Стосовно нього порушили справу.

Внаслідок цього міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже скасувала свій візит до Москви, запланований на початок грудня.

Раніше австрійські ЗМІ писали про початок розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи. Розвідник за свою роботу отримував 300 тисяч євро. Також ЗМІ писали, що за злочин, інкримінований екс-шпигунові, його можуть посадити на два роки.

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