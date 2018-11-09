В Австрии задержали экс-полковника из-за подозрений в шпионаже для России

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В связи с этим глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию

Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Об этом сообщил в своем Twitter официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр, передает РБК-Украина.

Известно, что разведчика задержали с помощью международного сотрудничества.

"Служба военной контрразведки с помощью международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа офицера армии Австрии в отставке, с 1990-х годов шпионил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы России. В отношении него возбудили дело", - написал Бауэр в Twitter.

После этого заявления глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.

"Любой шпионаж неприемлемый, в том числе российский шпионаж в Европе", - цитирует автрийського министра издание Krone Zeitung.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке. С конца 1990-х годов он якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийские системы. Разведчик за свою работу получал 300 тыс. евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.

Как сообщало РБК-Украна, китайские и российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа. О прослушке президента американские спецслужбы узнали от собеседников в зарубежных правительствах.