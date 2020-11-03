Словакия за выходные проверила на COVID-19 почти 4 млн граждан

Фото: ПЦР-тестирования (РБК-Украина)

В Словакии в течение выходных в рамках массового тестирования населения на коронавирус проверили 3 625 332 человека. Заражение коронавирусом подтвердили у 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1%.

Об этом сообщает местное издание SVK News.

По мнению министра здравоохранения Словакии Игоря Матовича, если бы инфицированных коронавирусом не обнаружили бы вовремя, то они могли бы заразить еще около 50 тысяч человек. Результаты тестирования глава словацкого министерства назвал потрясающими и добавил, что оно помогло затормозить распространение болезни.

"Нам не следует радоваться преждевременно. Пожалуйста, оставайтесь ответственными и осторожными, даже те из вас, кто имеет сертификат об отрицательном результате антигенного теста", - добавили в словацком Минздраве.

Отметим, лица, у которых подтвердили коронавирус, принудительно отправляются на лечение или самоизоляцию.

Напомним, массовое тестирование на коронавирус словацкого населения началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В Словакии проживает около 5,5 млн граждан.

Как писало РБК-Украина, за первый день тестирования в Словакии на коронавирус проверили половину всего населения. В первый день COVID-19 подтвердили у 25 850 человек.