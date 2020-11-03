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Словаччина за вихідні перевірила на COVID-19 майже 4 млн громадян

Братислава, Вівторок 03 листопада 2020 15:38
Словаччина за вихідні перевірила на COVID-19 майже 4 млн громадян
Фото: ПЛР-тестування (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Словаччині протягом вихідних в рамках масового тестування населення на коронавірус перевірили 3 625 332 людини. Зараження коронавірусом підтвердили у 38 359 учасників тестування, що складає близько 1,1%.

Про це повідомляє місцеве видання SVK News.

На думку міністра охорони здоров'я Словаччини Ігоря Матовича, якби інфікованих коронавірусом не виявили б вчасно, то вони могли б заразити ще близько 50 тисяч осіб. Результати тестування глава словацького міністерства назвав приголомшливими та додав, що воно допомогло загальмувати поширення хвороби.

"Нам не слід радіти передчасно. Будь ласка, залишайтеся відповідальними і обережними, навіть ті з вас, хто має сертифікат про негативний результат антигенного тесту", - додали в словацькому МОЗ.

Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Нагадаємо, масове тестування на коронавірус словацького населення почалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У Словаччині проживає близько 5,5 млн громадян.

Як писало РБК-Україна, за перший день тестування у Словаччині на коронавірус перевірили половину всього населення. У перший день COVID-19 підтвердили у 25 850 осіб.

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