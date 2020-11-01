ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Почти половину населения Словакии проверили на коронавирус

Братислава, Воскресенье 01 ноября 2020 18:29
Почти половину населения Словакии проверили на коронавирус
Фото: тест на коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Словакии после начала массового тестирования на коронавирус уже проверили почти половину населения страны. Бесплатное тестирование сделали 2,58 млн граждан Словакии.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным министр обороны Словакии Ярослава Нага, 25 850 человек, или 1% проверенных, дали положительный результат. В этих граждан обнаружили коронавирус, теперь их отправят на лечение или карантин.

Всего в Словакии проживает 5,5 млн граждан. Это тестирование должно позволить словацкой власти избежать коллапса медицинской системы из-за новой волны коронавируса. Тестируют почти всех людей, кроме детей до 10 лет.

Напомним, процесс массового тестирования на коронавирус начался в Словакии вчера, 31 октября. В местах тестирования образовывались гигантские очереди желающих пройти проверку.

Добавим, в Словакии с 24 октября по 1 ноября действовал комендантский час. Лица, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, освобождались от ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире СловакияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь