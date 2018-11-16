Словакия - Украина: где смотреть матч

Фото: Словакия - Украина (facebook.com/sfzofficial)

Где и когда начнется заключительный поединок группы Лиги наций

Сборная Украины сыграет на выезде со Словакией в рамках заключительного матча группы Лиги наций. Трансляция игры начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть поединок можно на ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этой встрече на стороне хозяев поля.

16 ноября 21:45

Трнава, арена имени Антона Малатинского

Заключительный матч группового турнира Лиги наций между сборными Словакии и Украины состоится 16 ноября в городе Трнава. Увидеть поединок в прямом эфире можно на общенациональном канале "Украина".

Кроме того, встречу покажет специализированный канал "Футбол 1", где в 21:00 и сразу после завершения поединка в эфир выйдет программа "Главная команда", ведущие и эксперты которой проанализируют основные моменты противостояния.

Напомним, определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги наций между сборными Словакии и Украины.